Tunceli'de muhtarlar toplantısı düzenlendi

Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıda, muhtarların ihtiyaç, talep ve sorunları dinlendi.

Tunceli'de Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında, merkez ve merkeze bağlı köy muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenlendi. Yatırımcı kurumların il müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, muhtarların ihtiyaç, talep ve sorunları dinlendi.

Vali Mehmet Ali Özkan, toplantıda muhtarlar tarafından dile getirilen konuların çözüme kavuşturulması konusunda ilgili kurum amirlerine talimat verdi.