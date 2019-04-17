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Tunceli'de Munzur çayı taştı, ulaşım kontrollü sağlandı

Tunceli-Ovacık karayolunun 20.

kilometresinde Munzur Çayı'nın taşması sonucu ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.


Meteorolojinin uyardığı kuvvetli sağanak yağışı Tunceli'de dün geceden itibaren etkili oldu. Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Munzur Çayı'nın debisi yükseldi. Debisi yükselen Munzur çayı, Ovacık karayolunun 20. kilometresinde taştı. Karayolunu su kaplaması nedeniyle uzun süre küçük araçların geçişine izin verilmedi. Karayollarına bağlı ekipleri çalışmasıyla yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.


Öte yandan kent merkezi ve çevresinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde ekiplerin karla mücadele çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

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