Tunceli'de 'Necefli Maşrapa Serisi: Hayvan Krallığı-II' sergisi açıldı

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tunceli Müzesinde salgın kuralları çerçevesinde düzenlenen "Necefli Maşrapa Serisi: Hayvan Krallığı-II" adlı resim sergisi, Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla açıldı.

Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Özkan Köse'nin tablolarından oluşan serginin açılışına Vali Özkan'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve kurum amirleri katıldı. Hayvan portrelerinin yer aldığı bir dizi çalışmadan oluşan sergi, 14 Şubat ile 17 Şubat 2022 tarihleri arasında gezilebilecek.