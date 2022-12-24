Tunceli'de nesli tükenme altında olan su samuru görüldü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan su samuru görüldü.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samuru Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde görüldü. Kıraçlar köyünde balıkçılık yapan Onur Demir, teknesiyle kıyıya yaklaşırken nesli tükenme tehlike altında olan su samuru gördü. Balıkçının cep telefonu ile fotoğrafını çektiği su samuru daha sonra gözden kayboldu.