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Tunceli'de nesli tükenme tehlikesinde olan ‘Türk Semenderi' görüldü

Tunceli’nin Pertek ilçesinde ’Türk Semenderi’ olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde 'Türk Semenderi' olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.


Pertek ilçesine bağlı Dere köyüne tatil için giden Erdem Gül, köy merkezinde nesli tehdit altında olan Türk Semenderi buldu. Gördüğü Türk Semenderini ezilmemesi için güvenli yere bırakan Erdem Gül, ardından fotoğraflarını çekti.


Gül, "Ben bunu medyada daha önce görmüştüm ama gerçekte ilk defa gördüm. Nesli tehdit altında olduğunu okumuştum. O yüzden ezilmemesi, zarar görmemesi için güvenli yere bıraktım. Bölgemiz bu açıdan çok zengin. Bu doğayı, bu zenginliği korumamız lazım" dedi.

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