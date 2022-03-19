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Tunceli'de Nevruz kutlaması

Tunceli’de Nevruz, davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla kutlandı.

Tunceli'de Nevruz, davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla kutlandı.


Tunceli'de Nevruz Tertip Komitesinin çağrısı üzerine merkez Sanat Sokağında bir araya gelen vatandaşlar Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlama, Nevruz ateşinin yakılması ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı kutlamaya katılanlar davul-zurna eşliğinde halaylar çekti.


Kutlama, müzik dinletisinin ardından sone erdi.

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