Tunceli'de öğrenci servisleri ve okul güvenliği toplantısı

Tunceli'de Vali Tuncay Sonel başkanlığında öğrenci servis araçları ve okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Vali Tuncay Sonel'in yanı sıra Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenci servisi sürücüleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kentin artık huzur şehri haline geldiğini ve bunun eğitime yansımalarını da gördüklerini belirten Vali Tuncay Soneö “ Eğitim ve öğretimde de Tunceli ülkemizde en ön sıralardadır. Çünkü Tunceli'de başta öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz çok bilinçli. Özellikle bu başarının sağlanmasında Milli Eğitim müdürümüzün nezdinde eğitim camiamızı tebrik ediyorum” dedi.

Vali Sonel'in konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, slayt gösterimi eşliğinde katılımcılara bilgi verdi.

Güvenlik güçlerinin alınan tedbirler hakkında bilgi vermesinin ardından toplantı, görüş ve önerilerin alınmasıyla sone erdi.