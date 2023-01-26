Tunceli'de öğrenciler için ağız ve diş sağlığı protokolü

Tunceli'de ilkokullarda eğitim gören öğrencilerin ağız ve diş sağlıklarını korumak amacıyla Vali Mehmet Ali Özkan'ın onayı ile Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Tunceli genelindeki ilkokullarda eğitim gören öğrencilerin ağız ve diş sağlıklarını korumak amacıyla diş taramalarının yapılarak tedavileri için İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Vali Mehmet Ali Özkan'ın onayı ile protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde öncelikle il merkezinde bulunan ilkokullarda pazartesi ve salı günleri ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirilecek. Taramada, ağız ve dişlerinde sorun tespit edilen öğrenciler için Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde randevu oluşturularak ailelerine bilgi verilecek. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de öğrencilerin tedavileri gerçekleştirilecek.

Ağız ve diş sağlığı taramalarına merkezin tamamlanmasının ardından ilçelerde de devam edileceği kaydedildi.