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Tunceli'de öğretmenler aşılanmaya başlandı

Tunceli’de Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında öncelik grubuna alınan öğretmenlerin aşılanmaya başlandığı bildirildi.

Tunceli'de Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında öncelik grubuna alınan öğretmenlerin aşılanmaya başlandığı bildirildi.


Covid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de sahada hem her türlü tedbir alınıyor hemde sırası gelenlerin aşılanmasına devam ediliyor. Bu kapsamda daha önce belirlenen yaş kriterlerine girenler ile öncelik grubunda yer alan güvenlik güçlerinin ardından şimdi de öğretmenlerin aşılanması başladı. Kent merkezi ve ilçelerde görev yapan öğretmenlerin bugünden itibaren aşılanmaya başladığı aktarıldı.


Öteyandan, sırası gelip henüz aşı olmayanların Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurup orada randevu oluşturulup hemen aşı olabileceği de bildirildi.

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