Tunceli'de Öğretmenler Günü kutlaması

Tunceli'de öğretmenler günü törenle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Vali Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak, “Öğretmenlik yüzünü sevgiden ve vefakarlıktan alan bir meslektir. Anlatılamayan yaşanan bir aşktır. Öğretmenler, bu ülkenin güzel geleceğini inşa ediyor” dedi.

Öğretmen ve öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu kutlama programında stajyer öğretmenler de yemin etti.

Tunceli'de görev yaparken şehit olan öğretmenlerle ilgili slayt gösterisinin de yer aldığı program, öğretmenler korusunun müzik dinletisiyle sona erdi.