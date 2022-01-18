Tunceli'de okullara kar tatili

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli Genelinde (Merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerimizde) 19 Ocak 2022 Çarşamba; 1 bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır” denildi.