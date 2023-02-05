Tunceli'de okullara kar tatili

Tunceli'de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar, valilik kararıyla bir gün süreyle (Pazartesi) tatil edildi. Yarın ayrıca kamuda görev yapan hamile ve engelli personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli ilimiz genelinde devam eden ve akşam saatlerinde şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle olası risklerin önüne geçmek üzere 6 Şubat 2023 Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde (Halk Eğitim, Gençlik Spor kursları vb. dahil) eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.