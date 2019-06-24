Tunceli'de "Organik Örgü Bebek" üretimi yaygınlaşmaya başladı

Tunceli'de Hozat ilçesinde üretilerek ekonomiye kazandırılan "Organik Örgü Bebek" Çemişgezek ilçesinde de yapılmaya başlanıp, ailelerin ekonomilerine kazanç kapısı oldu.

Çemişgezek ilçesinde valilik ve kaymakamlık desteğiyle Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Halk Eğitimi Merkezi'nin işbirliğiyle “Organik Örgü Bebek” kursu açıldı.Kadınlar, atölyeye dönüştürdükleri kursta, yöresel motifler ve film karakterlerinin yanı sıra çocukların daha çok ilgi göstereceği oyuncak türlerini el işi, göz nuruyla işliyor. 15 kadının yer aldığı kursta üretilen organik örgü bebekler satışa sunularak ekonomik kazanca da dönüşüyor.Hozat ilçesinde başlayarak üretime geçilen organik örgü bebekler, Çemişgezek ilçesiyle birlikte üretim açısından kentte yaygınlık göstermeye başladı.

Yaptıkları oyuncakların gittikleri yerlerde çocuklara mutluluk yaşatmasını temenni eden kursiyerlerden Ayşe İrem Somyürek, “Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Merkezinin iş birliğiyle açılan kursta organik oyuncaklar üretiyoruz. Projeyi ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Aslında yapabileceğim veya yapamayacağım konusunda bir fikrim yoktu. Ama çocukların mutlu olması, çocuklara sağlıklı oyuncaklar üretme projesi beni çok heyecanlandırmıştı. Bu projeye dahil olduğum için çok mutluyum. Biz birçok oyuncak ürettik. İnşallah bu oyuncaklar çocuklara sevgiyi götürürler. Gittikleri yerlerde çocuklara mutluluk yaşatırlar. Ben bu sayede kendi sosyal medya hesabımı da açtım. Hem sipariş alıyoruz. Aile Destek Merkezi vasıtasıyla da bizlere maddi olarak katkısı oluyor. Çevremdeki arkadaşlarıma da bu Amigurumi sanatını öğretmeye başladım. Bu kursun bana ve aileme çok katkısı oldu” dedi.

Kurs sayesinde güzel zaman geçirdiklerini ve sosyalleştiklerini belirten Şule Şen ise “Çemişgezek ilçemizde, kaymakamlığımızın öncülüğünde açılan kursa katılarak organik oyuncaklar üretiyoruz. Organik bebeklerimiz sağlıklı ve yıkanılabilir. Bu oyuncakların ilçemizde ve Türkiye genelinde daha fazla yaygınlaşmasını istiyoruz. Hem ailemize katkı sağlıyor, hem de çevremizde çocuklar daha sağlıklı oyuncaklarla oynuyor. Bu oyuncaklar hiçbir kanserojen madde içermiyor. Bu kursların açılmasına vesile olan ilçemiz Kaymakamı Harun Kazez'e çok teşekkür ederiz. Bizlere böyle bir fırsatı sundu. Sosyalleştik. Psikolojimize de çok iyi geldiğini düşünüyorum. Herkese tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Organik Örgü Bebek (Amigurumi) sanatının ilçede ve il genelinde markalaşmasını istediklerini aktaran usta öğreticisi Burcu Demir de, “Halk Eğitim merkezi ve Aile Destek Merkezi işbirliğiyle açılan Organik Örgü Bebek kursunda usta öğretici olarak çalışıyorum. Amigurumi kursuna ilçemizde bayanlar yoğun ilgi gösterdi. Kursiyerlerimiz çalışan bayan ve ev hanımlarından oluşmaktadır. Kursumuzda kanserojen madde içermeyen doğal oyuncaklar yapıyoruz. Biz bu sanatın ilçemizde ve ilimizde marka haline getirmek için çalışıyoruz. Kurslarımıza katılan bayanlar hem keyifli zaman geçiriyor, hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar" diye konuştu.