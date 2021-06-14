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Tunceli'de orman yangını, ekipler müdahale ediyor

Tunceli’de iki farklı bölgede çıkan orman yangınlarına müdahale çalışması başlatıldı.

Tunceli'de iki farklı bölgede çıkan orman yangınlarına müdahale çalışması başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çiçekli köyü ile Pülümür İlçesi'ne bağlı Kovuklu köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çiçekli Köyü'ndeki yangına, belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köy halkı müdahalede bulunmaya başladı.


Öte yandan Kovuklu Köyü'ndeki yangına müdahale için de ekiplerin sevk edildiği bildirildi.

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