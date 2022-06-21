Tunceli'de ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı

Tunceli'de 15 Haziran-31 Ekim 2022 tarihleri arasında ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Tunceli'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Vali Yardımcısı Uğur Karakaya başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında bir dizi kararlar alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli ili hudutları genelinde 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 maddeleri çerçevesinde giren köylerin hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakılması yasaktır. İlimiz ormanlarının tamamında ateş yakmak yasaktır. 15 Haziran 2022 tarihinden 31 Ekim 2022 tarihine kadar kadar Pülümür ve Munzur Vadilerinde ateşli, ateşsiz piknik yapmak, kamp yapmak, çadır kurmak yasaktır. Mahalli köylülerin işi gereği ormana giriş ve çıkışları dışında izinsiz olarak ormanlara giriş ve çıkış yasaklanmıştır. Köy muhtarları, köy bekçileri vasıtasıyla gerekli gözetmekler yaptırılarak şüpheli şahısların tespiti halinde derhal güvenlik güçlerine ve orman teşkilatına haber vereceklerdir" denildi.

Genel tedbirlere de yer verilen toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının yangın mevsimi boyunca yapması gerekenler de karar altına alındı.