İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunceli'de örtü yangını söndürüldü

Tunceli’de çıkan örtü yangını söndürülürken, suya düşen bir çocuk ise vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunceli'de çıkan örtü yangını söndürülürken, suya düşen bir çocuk ise vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez Kopuzlar köyü ile Pülümür ilçemiz Doğanpınar köyünde çıkan örtü yangınları ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştür. Pülümür Vadisi'nde suya düşen bir çocuğumuz vatandaşlarımız ve sağlık ekiplerimizin müdahalesiyle sudan çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.