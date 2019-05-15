Tunceli'de "Otizm" eğitim semineri

Tunceli'de Otizmle ilgili seminer verildi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Otizm Derneği tarafından eğitim semineri düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan seminere otizmli bireyler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Dernek Başkanı Özgür Kırmızıtaş, "Otizm son yıllardaki artışı ile birlikte bu konudaki farkındalık ve eğitim çalışmaları da ivme kazanmıştır.İlimizde tanısı konmuş 112 otizmli birey bulunmakta ve sadece 32'si eğitim alabilmektedir. Bu verilerden de anlaşıldığı üzere 80 bireyimiz otizmin olmazsa olmazı özel eğitim alma şansına ulaşamamıştır ve bu eğitimi veren kurumlara yönlendirilememiştir. Dernek olarak öncelikli anacımız otizmli bireylerin tamamına ulaşarak hizmet alabilecekleri hizmet alabilecekleri kurumlara yönlendirilmelerini sağlamak ve otizmi anlatmaktır" dedi.

Ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ümit Savaş Taşkesen ve Öğretim Görevlisi Dr. Fatih Koçak, otizmli bireyler ve ailelerine yönelik eğitim seminer verdi. Taşkesen ve Koçak, seminerde detaylı bilgilerin yanı sıra ailelerin de sorularını yanıtladı.