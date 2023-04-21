Tunceli'de otomobil çaya uçtu: 3 genç kayıp

Tunceli-Ovacık karayolunda bir otomobilin Munzur Çayı'na uçması sonucu akıntıya kapılan 3 genç kayboldu.

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan gezmek için Tunceli'nin Ovacık ilçesine giden gençlerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. İçinde Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve Baran Aslan Taş'ın (22) bulunduğu otomobilin çaya uçtuğunu gören vatandaşlar durumu 112, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kaza nedeniyle hem karadan hem de havadan bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, jandarma ve gönüllülerden oluşan ekipler de Munzur Çayı kıyısında arama çalışmalarına başladı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda gençlere ait herhangi bir ize rastlanmazken, sağanak yağışlar nedeniyle debisi oldukça yükselen Munzur Çayı'ndaki arama çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü belirtildi.