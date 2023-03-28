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Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Tunceli-Pülümür Karayolu’nda bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelene kazada 2 kişi yaralandı.

Tunceli-Pülümür Karayolu'nda bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelene kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Tunceli-Pülümür Karayolu Kırmızı Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 TL 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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