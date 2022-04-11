İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Tunceli’de meydana gelen kazada bir otomobil şarampole yuvarlandı.

Tunceli'de meydana gelen kazada bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada ağır ceza hakimi, cumhuriyet savcısı ve avukat yaralandı.


Kaza, gece Hozat-Pertek Karayolu Kayışoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukat A.Y. yönetimindeki 22 FA 063 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü A.Y. ile otomobilde bulunan Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim E.K. ve Cumhuriyet Savcısı F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hozat Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan avukat A.Y. askeri helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

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