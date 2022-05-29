İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Tunceli’de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tunceli'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Uzuntarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADE 274 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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