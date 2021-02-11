İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de oyun oynarken yakalanan 11 şahsa 7 bin 739 TL ceza kesildi

Tunceli’de yapılan denetimlerde kapalı olması gereken bir kıraathanede oyun oynadıkları tespit edilen 1’i işletme sahibi toplam 11 kişiye 7 bin 739 TL idari para cezası kesildi.

Tunceli'de yapılan denetimlerde kapalı olması gereken bir kıraathanede oyun oynadıkları tespit edilen 1'i işletme sahibi toplam 11 kişiye 7 bin 739 TL idari para cezası kesildi.


Tunceli Valiliği, kent genelinde güvenlik güçlerinin Covid-19 ile ilgili tedbirleri yerinde denetlediğini bildirdi. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin kent merkezinde yaptığı denetimlerde, kapalı olması gereken bir kıraathanenin açık olduğu ve içeride oynanması yasak olan okey, iskambil gibi oyunlar oynandığı tespit edildi.


Kıraathaneye giren ekipler 1'i işletme sahibi olmak üzere toplam 11 kişiyi tespit ederek 7 bin 739 TL idari para cezası uyguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.