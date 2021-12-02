Tunceli'de özel idare ve karayolları karla mücadeleye hazır

Şube Şefliği ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, kış mevsiminde 2 bin 334 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışma yürütecek. Kış öncesinde araç bakım ve onarımlarını tamamlayan ekipler, karla mücadeleye hazır hale getirildi. İl genelinde karla mücadele çalışmasında 55 araç ve 105 kişilik ekip yer alacak. 580 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yürütecek olan karayolları ekipleri, çalışmayı 10 kamyon, 7 greyder, 4 yükleyici ve 2 rotatifle sürdürecek.

Ekipler, buzlanmalara karşı kullanılmak üzere 350 ton tuz stoğu da yaptı.