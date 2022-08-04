Tunceli'de patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli'de devam eden "Eren Abluka-7" operasyonunda üç sığınak içerisinde amonyum nitrat, plastik patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli'nin Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda üç sığınak içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat, 1 kilogram plastik patlayıcı, 1 Kanas dürbünü, 106 7,65 fişek, 1 mayın dedektörü, 1 Kalaşnikof şarjörü, 10 büyük tüp, 5 küçük tüp, 1 güneş paneli, 16 pil bloğu, 140 büyük pil, 55 battaniye, 1 led TV, 2 tüplü ocak, 5 litre mazot, 1 ekmek sacı, 2 soba, 5 kilogram tütün ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.