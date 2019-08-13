İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de pikap şarampole yuvarlandı; 2 yaralı

Tunceli’de pikap şarampole yuvarlandı, araçta bulanan 5 kişiden 2’si yaralandı.

Tunceli'de pikap şarampole yuvarlandı, araçta bulanan 5 kişiden 2'si yaralandı.


Kaza,Çemişgezek-Tunceli Karayolu Payamdüzü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Divriği ilçesinden, Çemişgezek güzergahını kullanarak Tunceli'ye gitmekte olan İ.T. yönetimindeki 34 BN 0517 plakalı araç, Payamdüzü köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.


Kazada araçta bulanan 5 kişiden 2'si hafif yaralandı.Yaralılar ilçeden sevk dilden ambulansla Elazığ'da hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.