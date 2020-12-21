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Tunceli'de polis ve jandarmadan bilgilendirme faaliyetleri

Tunceli’de valilik koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri, ev ziyaretleri yaparak hem KADES uygulaması yüklüyor hem de bilgi veriyor.

Tunceli'de valilik koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri, ev ziyaretleri yaparak hem KADES uygulaması yüklüyor hem de bilgi veriyor.


Valilik koordinesinde kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek telefonlarına Kadın Destek Uygulaması (KADES)'i yükleyip, bilgilendirme faaliyetinde bulunuyor.


Kadınlar ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmasını engellemek amacıyla hayata geçirilen resmi uygulamaya ilişkin valilikten yapılan açıklamada: “Valiliğimizin koordinasyonuyla, görevli arkadaşlarımız vatandaşlarımızın evlerini ziyaret ederek telefonlarına KADES uygulaması yükleyip bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Şiddetin her türlüsüyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek” denildi.

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