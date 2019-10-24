Tunceli'de PTT'den 179'uncu müşteriye hediye

Posta ve Telgraf Teşkilatının ( PTT)179'uncu kuruluş yıl dönümünde PTT Tunceli merkez şubesinde 179'uncu sırayı alan müşteriye hediye verildi.

Tunceli'de PTT'nin 179. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda merkez şubesine gelerek 179 numaralı gişe numarasını alan Ebru Acar Şimşek'e PTT Başmüdürü Mevlüt Ayık tarafından 30 Ağustos pulu, kalemlik, kumbara ve boyama kitapcığı hediye edildi.

Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak birçok alanda hizmet verdiklerini belirten Kurumun Başmüdürü Mevlüt Ayık, “179 yıllık bilgi ve birikimle geleceğe ışık tutuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana tecrübemiz, yenilikçi bakış açımız, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırıyor. Hayatın her alanında vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. 1840 yılında bir Posta Nezareti olarak kurulan ve bugün iki asra yaklaşan tarihimiz var. 'Değişim, Dönüşüm ve Gelişim' yaklaşımından hareketle başlatılan yenilikçi politika ile teknoloji çağının gereklerine hızlıca entegre olabilen kurumumuz, insan odaklı hizmet anlayışıyla kapasitesini her geçen gün artırıyor. 43 bini aşkın çalışanımız ve 5 bini aşkın hizmet noktası ile vatandaşlarımıza hizmet vererek, büyük bir aile olmanın hissettirdiği güvenle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Daha sonra Başmüdür Ayık ve beraberindeki heyet, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret ederek 30 Ağustos ve Türkiye'de ilk defa Tunceli'de düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası pulu hediye etti.