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Tunceli'de restoranda yangın: 1 ölü

Tunceli’de bir restoranda çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Tunceli'de bir restoranda çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti.


Yangın, Pülümür ilçesinde bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından içeriyi kontrol eden sağlık ekipleri, restoran işletmecisi Murat Kılıç'ı (27) hareketsiz şekilde yatarken buldu. Ambulansla Pülümür Entegre Hastanesine kaldırılan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum'a gönderildi.


Güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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