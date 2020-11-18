Tunceli'de sanayi çalışanlarından “Covid-19 tedbirlerine uyun” çağrısı

Tunceli'de sanayide çalışanlar, çektikleri videoyla herkesin Koronavirüse (Covid-19) karşı uyması çağrısında bulundu.

Tunceli'de daha önce sağlık çalışanları, öğrenciler ve güvenlik güçlerinin Covid-19 tedbirlerine uyulması yönünde çekilen videolara küçük sanayi sitesi sakinleri de katıldı. Sanayi çalışanları tarafından çekilen ve Tunceli Valiliği tarafından “Kıymetli vatandaşlarımız, sanayi çalışanlarımızın sizlere bir mesajı Var” başlığıyla paylaşılan videoda, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiği belirtildi.

Virüsün genç, yaşlı ayrımı yapmadığını belirten sanayi çalışanları, “Kendinizi ve sevdiklerinizi tehlikeye atmayın” uyarısında bulundu.