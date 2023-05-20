İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunceli'de şarampole devrilen araçtan sürücü sağ kurtuldu

Tunceli’de şarampole devrilen araç Pülümür Çayı’na düşmekten son anda kurtuldu.

Tunceli'de şarampole devrilen araç Pülümür Çayı'na düşmekten son anda kurtuldu. Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Pülümür karayolu Zağge mevkiinde meydana geldi. Pülümür'den Tunceli istikametine seyir halinde olan 24 DU 123 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yol kenarındaki ağaçlar sayesinde Pülümür Çayı'na düşmekten kurtulan sürücünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.