Tunceli'de silah dolu 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de yürütülen operasyonlarda içerisinde 5 adet EYP, 8 adet kalaşnikof ve çok sayıda mühimmatın bulunduğu 2 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Valilik açıklamasında, "Yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 2 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklarda 8 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 18 adet kalaşnikof şarjörü (dolu), 5 adet EYP düzeneği, 46 adet zagros silahı mermisi, 100 metre elektrik kablosu, 3 adet pil bloğu ve 4 adet büyük tüp ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 5 adet EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.

Valilik ayrıca kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.