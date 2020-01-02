İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de "Sınırsız Okuyoruz" projesi

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde “Sınırsız Okuyoruz” projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciler, hem eğleniyor, hem de yüzme öğreniyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde “Sınırsız Okuyoruz” projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciler, hem eğleniyor, hem de yüzme öğreniyor.


Nazımiye ilçesinde proje kapsamında yapılan “Mutlu Yarınlara Kulaç Atıyoruz" etkinliğinde Kurtuluş İlköğretim ile Nazımiye Ortaokulu'nda en çok kitap okuyan, 7-14 yaş arası 15 çocuk belirlendi. 15 çocuk,ilçeden Gençlik ve Spor il, ilçe müdürlükleri koordinesinde servisle kente getirilerek yarı olimpik yüzme havuzunda eğlenmeleri sağlandı. Eğitim de verilen öğrenciler, eğlenmenin yanı sıra yüzme öğrendi.Eğitim kapsamında, öğrencilere bir doktorun de eşlik ettiği belirtildi.


Böyle bir imkan sağlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirten öğrenciler, desteklerinden dolayı Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.