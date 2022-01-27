Tunceli'de soğuk günlerde sokak hayvanları unutulmuyor

Tunceli'de valilik koordinesinde sokak hayvanları için çeşitli yerlere mama bırakılıyor.

Tunceli'de son yılların en çetin kışı yaşanıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava yalnız insanları değil sokakta yaşayan hayvanları da olumsuz etkiliyor. Tunceli Valiliği koordinesinde bu zor günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için jandarma ve polis ekipleri tarafından kentin çeşitli yerlerine mama bırakılıyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın kış boyunca devam edeceği belirtildi.