İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Tunceli’de yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulunuluyor.

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulunuluyor.


Tunceli'de valilik koordinesinde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle jandarma, polis ve hayvanseverler tarafından il genelinde sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulunuluyor.


Son yağışın ardından Tunceli Valiliği ve Hayvanları Koruma Derneği organizesinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen alanlara mama ve su bırakıldı.


Valilik, sokak hayvanlarına yönelik mama ve su desteğinin süreceğini bildirdi.

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