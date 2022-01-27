Tunceli'de sokak hayvanlarına Mehmetçik şefkati

Tunceli'nin Pülümür Kaymakamlığının talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sokak hayvanları için doğaya mama bırakıldı.

Son yılların en çetin kış koşullarının yaşandığı Pülümür ilçesinde sokak hayvanları unutulmuyor. Kaymakamlık koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanları için belirlenen yerlere mama bırakılıyor. Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın kış mevsimi boyunca devam edeceği belirtildi.