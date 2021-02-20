Tunceli'de sokak hayvanlarına vefa

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'de Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından beslendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Vatandaşların yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri sessizliğe büründü. Boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına ise Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti. Kent genelinde çalışma yapan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek belli noktalara mama ve su bırakarak sokak hayvanlarını besledi.