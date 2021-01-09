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Tunceli'de sokak hayvanlarını unutmuyor

Tunceli’de Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından beslendi.

Tunceli'de Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından beslendi.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tunceli'de de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Vatandaşların yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri sessizliğe büründü. Boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına ise Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti. Kent genelinde çalışma yapan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek belli noktalara mama ve su bırakarak sokak hayvanlarını besledi.


Tunceli Valiliği, kısıtlamanın olduğu günlerde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması için sokaklara ve çeşitli yerlerde mama ve su bırakılmaya devam edildiğini bildirdi.

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