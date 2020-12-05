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Tunceli'de sokaklar, bomboş kaldı

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de süren sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde şehir adete bomboş kaldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de süren sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde şehir adete bomboş kaldı.


Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamaya her il de olduğu gibi Tunceli'de de uyuluyor. Kentte gün başlamasıyla birlikte sokağa hemen hemen hiç kimsenin çıkmaması dikkat çekti. Güvenlik güçleri ve zabıtaların kent genelinde kontroller yaptığı kısıtlamaya vatandaşların tamamının uyduğu gözlemlendi.


Sokak hayvanları ve kuşların caddelerde gezindiği kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de kısıtlamaya uyulduğu belirtildi.

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