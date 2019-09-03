Tunceli'de "Soru-Yorum" Projesi

Tunceli'de öğretmenlere yönelik başlatılan "Soru-Yorum" projesi kapsamında "Ölçme ve Değerlendirme" eğitimi verilmeye başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE bürosu çalışanlarının oluşturduğu Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Soru-Yorum" projesinde uygulamaya geçildi. Proje kapsamında kentteki öğretmenlere 5 gün sürecek olan "Ölçme ve Değerlendirme" eğitimi Atatürk İlkokulunda verilmeye başlandı.

Eğitim çalışmasına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Değişen eğitim ve sınav sistemleri, yeni nesil soru hazırlama tekniklerinin öğrenilmesini gerekli kılmıştır. Bu yeni sistemlerin ilimizde uygulanması ve yeni ölçme değerlendirme yöntemlerinin tanınması amacıyla öğretmenlerimizin yeterliliklerinin geliştirilmesini hedeflediğimiz eğitimi Doç. Dr. İsmail Karakaya hocamız vermektedir"dedi.

Ekmekçi ayrıca, müdürlük olarak kentin eğitim başarısını arttırmak ve öğretmenlerin gelişimine katkı sunmak amacıyla mesleki çalışma programlarına yenileriyle devam etmeyi planladıklarını aktardı.