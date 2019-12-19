İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de “Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları”

Tunceli’nin Hozat ilçesinde düzenlenen etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde düzenlenen etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci öğretmen ve öğrencilerle buluştu.


Hozat İlçesi'nde “Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve beraberindekiler, okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. İl Müdürü Ekmekci, idareci,öğretmenler ve öğrenclerle eğitim, bilim, sanat ve yaşam konularında sohbet gerçekleştirdi.Etkinlik müzik dinletisiyle sona erdi.


İlçeleri gezdiklerini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “İlimize bağlı 7 ilçedeki öğretmenlerle eğitim öğretim konularında fikir alışverişi yapılması, sorunlara çözüm önerileri getirilmesi ve eğitim ortamlarının yeterlilik düzeylerinin yerinde görüşülmesi amacıyla düzenlediğimiz etkinliği Hozat ilçemizde de gerçekleştirdik. Proje sayesinde öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarının arttığını gördük"dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.