Tunceli'de sulama ekonomiye katkı sağlıyor

Tunceli'de 5 Haziran tarihinde başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 30 bin 380 dekar tarım arazisinin sulanmaya devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Tunceli'de toplam 30 bin 380 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 85 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “DSİ ülkemizin kalkınmasının kilometre taşlarından olup bir markadır. DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide oluşturduğu güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor. DSİ'nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşımız yoktur. Su hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezindedir. Susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığı aşikardır. Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor" dedi.

Tunceli 2022 yılı sulama sezonu 5 Haziran'da başladı

Tunceli'de 5 Haziranda başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 30 bin 380 dekar tarım arazisinin sulanmaya devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Tunceli'de toplam 30 bin 380 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 85 Milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Genel Müdür Akca, çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, "Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.