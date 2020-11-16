İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de sulama havuzu ve hat yapım projesi tamamlandı

Tunceli’de tarımsal sulama projesi kapsamında havuzu ve hat onarım projesinin tamamlandığı bildirildi.

Tunceli'de tarımsal sulama projesi kapsamında havuzu ve hat onarım projesinin tamamlandığı bildirildi.


Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin köylerde çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Mazgirt İlçesi Kalaycı Köyü'nde tarımsal sulama projesi kapsamında havuz ve hat onarımı projesi yapıldı. Proje kapsamında çalışmalar tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.


Valilikten yapılan açıklamada, “İl Özel İdaremizce, Mazgirt İlçemiz Kalaycı Köyünde yapılan sulama havuzu ve hat yapım projesi tamamlandı. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.