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Tunceli'de şüpheli ölüm

Tunceli’de köyde hayvanlarını otlatmaya götüren kadın ölü bulundu.

Tunceli'de köyde hayvanlarını otlatmaya götüren kadın ölü bulundu. Kadının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi adli tıpa gönderildi.


Olay, Hozat ilçesi Geçimli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmaya götüren 3 çocuk annesi Sakine Oğuz (57), henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Olay yerinden tesadüfen geçen bir kişi tarafından kadının cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemede vücudunda morarma ve kırıklar bulunduğu belirlenen kadının ölümü şüpheli bulundu. Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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