İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de şüpheli ölüm

Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde arılarına bakmaya giden 32 yaşındaki Ali Aydın’ın ölü olarak bulundu.

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde arılarına bakmaya giden 32 yaşındaki Ali Aydın'ın ölü olarak bulundu.


Olay, Hozat İlçesi'ne bağlı Beşelma Köyü Darkoli Mezrası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Aydın gece saatlerinde arılarına bakmak için evden çıktı. Sabah Aydın'ın eve gelmediğini fark eden aile bireyleri aramaya çıktı. Mezranın alt bölümünde Aydın'ın cansız bedenini gören ailesi durumu jandarmaya bildirdi.


Göğsünden vurulduğu ve yanında av tüfeği bulunduğu öğrenilen Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hozat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.