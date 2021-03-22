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Tunceli'de sürü halinde yola inen domuz sürüsü görüntülendi

Tunceli’de zaman zaman kent merkezine kadar inen yaban domuzları bu kez karayolundan ormanlık alana giderken sürü halinde görüntülendi.

Tunceli'de zaman zaman kent merkezine kadar inen yaban domuzları bu kez karayolundan ormanlık alana giderken sürü halinde görüntülendi.


Tunceli'de zaman zaman merkez Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi'ne kadar inen ve kimi vatandaşlar tarafından elle beslenen yaban domuzları bu kez Mazgirt ilçesinde görüntülendi. Meşelik alandan bir anda karayoluna çıkan onlarca domuz daha sonra yeniden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.


Araçların durarak yol verdiği yaban domuzları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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