İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de tabanca, fişek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonunda tabanca, fişek, yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonunda tabanca, fişek, yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli merkez ve Ovacık kırsallarında gerçekleştirilen operasyonlarda 1.9 mm tabanca, 100 adet 5,56 çapında fişek ve çok miktarda yaşamsal malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.

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