Tunceli'de “Tamara'nın Çığlıkları” oyunu sahnelendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın hazırladığı “Tamara'nın Çığlıkları” adlı oyun, Tunceli Belediyesinin “Her Ay Bir Tiyatro” etkinliği kapsamında seyirci ile buluştu.Canan Aksoy'un yazdığı, Ata Aksoy'un yönettiği, Handan Ekici ve Ata Aksoy'un oynadığı oyun, tiyatro severlere İl Kültür Merkezinde sergilendi.

Pantomim ve dansı buluşturan, lirik şiirin bağlayıcı unsur olarak kullanıldığı disiplinler arası performans türü olan ve kadının tüm coğrafyalarda kendine, ülkesine ve başka ülkelerde mülteci olma durumunu anlatan oyun izleyenlerin beğenisini toplad.

Oyun sonrası, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı, oyunculara çiçek vererek teşekkür etti.