İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de TAMP eğitimleri

Tunceli’de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) eğitimleri verildi.

Tunceli'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) eğitimleri verildi.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından TMAP kapsamında 26 Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planlarında görevlendirilen personellere TAMP, TAMP-Tunceli ve Hizmet Grubu Planlarını eğitimi planlandı. Yapılan hazırlıklar sonrası eğitimler 2 Ocak 2019 tarihinde başladı.


Belirli aralıklarla süren eğitimler bu hafta verilen ‘Ayni Bağış Yönetimi ve Dağıtımı Hizmet Grubu, Enerji Hizmet Grubu' konuları ile tamamlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.