Tunceli'de "Tarımda Kadın Girişimcilik" Eğitimi

Tunceli'de, Tarımda Kadın Girişimciliğin Geliştirilmesi eğitimleri düzenlendi.

Munzur Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde “Tarımda İnovasyon” sloganı ile Tarımda Kadın Girişimciliğin Geliştirilmesi eğitimleri düzenlendi. İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerde Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Ekrem Akbulut tarafından katılımcılara, tarımsal üretim süreçleri, tarımda inovasyon, pazarlama ve satış süreçlerinin planlanması, satış sonrası süreçler, proje hazırlama ve yönetimi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim sonunda oluşturulan proje önerileri içerisinde dereceye girecek kadın girişimcilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iş fikirlerini uygulamaya geçirebilmeleri için 40 bin TL değerinde finansal destek sağlanacağı belirtildi.