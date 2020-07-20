Tunceli'de tarla günü etkinliği

Tunceli'de kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin tarla günü etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mazgirt'e bağlı Göktepe Köyü'nde ekimi gerçekleştirilen, buğday ile çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin tarla günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan demonstrasyon çalışmaları hakkında bilgi veren İl Müdürü Orhan Kaya, “2016 yılında 2 çiftçimizle toplamda 20 dekar alanda Ayyıldız buğday çeşidi demonstrasyonu, 2017 yılında ise 4 çiftçimizle toplamda 20 dekar alanda Tarm-92 arpa çeşidi demonstrasyonu yapılmıştır. Yapılan projeler ile üreticilere menşei bilinmeyen tohum kullanmak yerine, sertifikalı hububat tohumu kullanılmasını teşvik etmek ve kaliteli hububat üretiminin gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda üreticilere yüzde 50 çiftçi katkısıyla 61 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı. Yaptığımız demonstrasyonlar ile elde ettiğimiz verileri üreticilerimiz ile paylaşmamız sonucunda çiftçilerimiz tarafından sertifikalı verimi yüksek tohumluk kullanım oranı artmıştır” dedi.

Hayvan yemi olarak kullanılan tritikalenin buğday ve çavdarın melezlenmesiyle elde edilen tahıl olduğunu aktaran Kaya, “Hem yemlik tane hem de silajlık olarak kullanılır. Bu amaçla bakanlığımız, Eğitim Yayınlar Dairesi Başkanlığının desteğiyle ilgili enstitünün geliştirdiği bir çeşit olan tritikale kuraklık için birebir, yağışı sınırlı, verimsiz, kıraç, tuzlu, asitli, hastalık sorunları olan alanlar için önerilir. Kıraç ve kumlu topraklarda arpa ve buğdaya göre yüzde 20 ve 40 oranında daha verimlidir. İlimizde atıl durumda olan marjinal topraklar bu projeden sonra tarıma kazandırılmış olacaktır ve bununla birlikte çiftçilerimiz tescilli sertifikalı tohumlarla üretim yapmanın birim alandan maksimum düzeyde faydasını göreceklerdir. Diğer yandan bölgemizin hayvancılık bölgesi olması ve ciddi bir yem açığının söz konusu olması nedeniyle tritikalenin bu ihtiyaca cevap verebileceği kanısındayız” diye konuştu.